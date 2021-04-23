İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Ve değişti 20 gün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 17 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Buna göre, nisan ayında geride kalan 20 gün de bu kapsama girecek. İş Kanunu’na göre, nisan ayı için bildirimler mayıs ayında yapılıyor. Bu nedenle eğer bir işveren çalışanını ücretsiz izne çıkardıysa, bundan vazgeçip mayıs ayı başında ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şıkkını işaretleyerek, bildirimde bulunabilecek. Daha öncesinde kısa çalışma uygulamasından çıktığına ilişkin bildirimde bulunduysa da online olarak yeniden giriş yapabilecek.
17 MAYIS’TA BİTİYOR
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yasaya göre, kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için de nisan ve nayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Gelecek ay ise kısa çalışma uygulamasıyla paralel olarak ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağında da 1.5 aylık bir uzatma yapılıp yapılmayacağı belli olacak.