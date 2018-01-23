Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ro- Ro Terminaline gelen İran plakalı TIRda arama yaptı. X-Ray cihazından geçirilen TIRın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler belirlendi. Narkotik dedektör köpeği Saşa ile araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere saklanmış 22 paket içinde 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi. TIR'ın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı.
İran plakalı TIR'da 45 kilo eroin ele geçirildi
DHA | 23 Ocak 2018 Salı - 18:33 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 18:33