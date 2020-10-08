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İran'ın efsanevi sanatçılarından Muhammed Rıza Şeceriyan hayatını kaybetti

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 17:11 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 17:11

İran sanatı ve edebiyatının en etkili şahsiyetlerine atfedilen "üstad" unvanını taşıyan Muhammed Rıza Şeceriyan, 2016'dan bu yana mücadele ettiği kansere yenildi. Şeceriyan, hayatı boyunca ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan gösterilere destek verdi.


İran'ın usta sanatçıları arasında yer alan bestekar ve  musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceriyan (80) uzun süredir mücadele ettiği kansere  yenik düştü. İran devlet televizyonunun haberine göre, 2016'dan bu yana böbrek  kanseriyle mücadele eden Şeceriyan, tedavi gördüğü Tahran'daki Cem Hastanesi'nde  yaşamını yitirdi. Şeceriyan 5 Ekim'de durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğum  bakım servisine alınmıştı. 2016 yılında kansere yakalandığını açıklayan İranlı  sanatçının tedavisi, o tarihten bu yana doktorların gözetiminde devam ediyordu.
 
   Hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü
 
  İran sanatı ve edebiyatının en etkili şahsiyetlerine atfedilen "üstad"  unvanını taşıyan Şeceriyan, 1940'ta Meşhed'de dünyaya geldi. Yaşamı boyunca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün  (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı. UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da  Picasso  Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne  layık gördü. İranlı sanatçı 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli  ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.
 
2009'daki seçimlerden sonra çıkan gösterilere destek verdi
 
  Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemindeki hak ve özgürlüklere  yönelik ihlaller nedeniyle ülke yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan  Muhammed Rıza Şeceriyan'ın eserleri o günden bu yana İran Radyo-Televizyon Kurumu  IRIB'de yayınlanmadı.  Şeceriyan, Haziran 2009'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yeniden  seçildiği tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sonrasında düzenlenen  protestolara da destek vermişti.   Protestoculara açıktan destek veren Şeceriyan'ın, Ahmedinejad'ın  göstericileri "çer çöp" olarak adlandırmasına karşılık, "Bu ses çer çöpün sesidir  ve daima onların sesi olarak kalacaktır." ifadeleri hafızalara kazınmıştı.  Şeceriyan'ın cenazesinin memleketi Meşhed yakınlarındaki Tus  kasabasında toprağa verileceği belirtildi.
 
  
 

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Muhammed Rıza Şeceriyan İran sanatçı
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