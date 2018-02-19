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İran'da 3 polis öldürüldü

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 23:09

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi.


İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı  (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik  güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.
 
Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren  Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim  karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
 
Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade  eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü  tedbiri aldığını söyledi.
 
Tahran'da Gonabadi Tarikati lideri Nimetullah Reyahi, bugün polis  tarafından gözaltına alınmış ve sevenleri buna tepki göstermişti, ilerleyen  saatlerde tepkiler güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü.

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