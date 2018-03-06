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Irak T-50 savaş uçağını teslim aldı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 18:03 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 18:07

Irak Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçağı teslim aldı. 24 adette anlaşılan uçaklardan kaç adet teslim edildiği belli değil.


Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney  Kore'den alınan T-50 savaş tipi uçaklarının başkent Bağdat'taki havalimanına  teslimatının gerçekleştiği ifade edildi.
 
Açıklamada, toplamda 24 adet olması gereken uçaklardan kaç tanesinin  teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, geriye kalan uçakların da  kısa bir süre içerisinde Irak'a getirileceği belirtildi.
 
Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, 2013 yılında 24 adet T-50 savaş  uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı.
 
Güney Kore'de 2005 yılında uçuş testlerini başarıyla geçen T-50'nin  fiyatı 21 milyon doları buluyor.
 
Irak Hava Kuvvetleri, halihazırda ABD yapımı F-16, Çekya'nın L-159 ve  Rusya'nın Sukhoi tipi savaş uçaklarına sahip.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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