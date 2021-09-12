iPhone 13 serisinin görücüye çıkacağı tarih belli oldu. Teknoloji severler ise iPhone 13 hakkında merak ettiği soruları şimdiden araştırmaya başladı. iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 ne zaman çıkacak, tanıtılacak? sorularının yanıtları belli olurken, iPhoe 13'ün fiyat listesi ve özellikleri de araştırılmaya başladı.

iPhone kullananlar veya iPhone kullanmak isteyenler iPhone 13 serisi hakkında bilgi almak için arayışa geçti. iPhone 13 ne zaman çıkacak, ne zaman tanıtılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Peki iPhone 13 fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

İPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK, TANITILACAK?

Milliyet'te yer alan habere göre; teknoloji devinin geçen yıl gecikmeli gerçekleşen etkinliği bu yıl bir aksilik çıkmadığı takdirde tam zamanında olacak. 14 Eylül’de iPhone 13 ailesi bizleri dört üyesiyle beraber karşılayacak. iPhone 12 ile hayatımıza dahil olan ‘mini’ takılı iPhone, yeni telefon serisinde de bir seçenek olarak sunulacak. Öte yandan yıllardır beklenen cihazlar da gelecek.

İPHONE 13 FİYATI NE KADAR?

Yeni sızdırılan detaylarda ise iPhone 13 Pro Max’in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye’de yaklaşık 36 bin TL’ye satılacağı iddia edildi. Etkinlik öncesi sızdırılan listedeki rakamlar doğruysa yeni iPhone’un Türkiye’de bu rakamlara çıkması olası görünüyor.

Hatta bazı kaynaklara göre farklı tonda bir pembe iPhone da tanıtılacak ve bu iPhone 13'ün fiyatı oldukça yüksek olacak zira üretimiyle ilgili bazı pürüzler bulunuyor.

iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ

Telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlayacak. Öte yandan en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665 mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.

Cnet tarafından yapılan haberde telefonun olası fiyatları da listeleniyor. Şimdi ise çapraz kamera lensi kurulumu ile bizleri turuncu tonlarında bir iPhone 13 karşılıyor. Daha önce görmediğimiz bir renk ile sızdırılan telefon, gerçekten de dikkat çekecek gibi duruyor. Apple özellikle renk konusunda iPhone 13 serisinde iddialı olacak, zira pembe tonlarında da bir iPhone 13'ün sızdırıldığını görmüştük.

Twitter hesabı üzerinden yeni iPhone 13 rengini paylaşan Ian Zelbo, daha önce de farklı detaylarıyla telefon serisine bakış atmamızı sağlamıştı.