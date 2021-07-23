iPhone 13’e 25W hızlı şarj desteği

Apple'ın yeni telefon serisi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. En son gelen bilgilere göre telefonun hızlı şarj gücünde bir miktar artış söz konusu olabilir.

iPhone 13 serisi için pek çok detay ortaya çıktı. Telefonun tasarımından gücüne kadar pek çok özelliği sızdırılmış olsa da her şey beklendiği gibi de olmayabilir. Yine de ortaya çıkan son bilgilere göre iPhone 13'ün 25W hızlı şarj desteği gelebilir.

YENİ iPHONE SERİSİ DAHA GÜÇLÜ GELİYOR

Birkaç ay içinde tanıtılması beklenen iPhone 13 ailesinin bir aksilik çıkmazsa dört modelden oluşması bekleniyor. Öte yandan LiDAR sensör ile desteklenecek bu telefon serisinin tamamında da OLED ekrana yer verilecek.

Telefonun 25W hızlı şarj desteği kazanıyor olması kullanıcılar nezdinde pek de bir fark yaratmayacak zira elinizdeki batarya ne kadar güçlü olursa olsun iPhone 13 serisi 25W hızlı şarj ile dolacak. Bu sebeple aslında fark yaratmayacağını söylemek mümkün.