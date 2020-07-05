iPhone 12 kameraları ile ilgili yeni iddia!

2020'nin sonlarına doğru tanıtılması beklenen iPhone 12'nin kamerasıyla ilgili yeni bir iddia geldi. Ortaya çıkanlara göre, iPhone 12'nin kamerası çığır açacak.

Teknoloji severlerin merakla beklediği telefonlar arasında yer alan iPhone 12 hakkındaki iddialar artmaya devam ediyor. iPhone 12'nin kameralarıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Ortaya atılan iddialara göre iPhone 12'nin kamerası, hem fotoğraf hem de video anlamında çığır açacak. Bunun nedeni ise video tarafında 4K 120 ve 240 FPS destekleyecek olması. Bugüne kadar 4K 120 ve 240 FPS destekleyen bir telefon karşımıza çıkmadı.

Bir diğer iddia ise iddialarının doğruluğu ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi.Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, Apple anlaşmalı olduğu Largan 8 element kamera lenslerinin sevkiyatına başladı.

Bu da iPhone 12 ailesindeki kameraların lenslerinde kullanılabilecekleri yönündeki iddiaları artırdı.Hangi modellerde Largan 8 element lenslerinin kullanılacağı henüz bilinmese de, sevkiyatların başlaması iPhone 12 iddialarını güçlendiriyor.

Milliyet Teknoloji