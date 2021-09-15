ABD'li teknoloji devi Apple, düzenlediği etkinlikte iPhone 13 modellerini tanıtırken şirket, yeni İOS sürümü hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncelleme tarihi ve güncelleme alacak modeller!

Apple, şimdi ise güncellemenin ne zaman yayınlanacağını paylaştı. “iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu.” ifadelerini kullanan Apple, güncellemenin 20 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 13 serisindeki tüm modeller

iPhone 12 serisindeki tüm modeller

iPhone 11 serisindeki tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 2020

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE