iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncelleme tarihi ve güncelleme alacak modeller!

Apple, şimdi ise güncellemenin ne zaman yayınlanacağını paylaştı. “iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu.” ifadelerini kullanan Apple, güncellemenin 20 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.
iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:
iPhone 13 serisindeki tüm modeller
iPhone 12 serisindeki tüm modeller
iPhone 11 serisindeki tüm modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE 2 2020
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE