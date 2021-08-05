Instagram'dan işletmeler için yeni özellik!

Ocak ayında işletme ve içerik üreticilerinin gönderilerinin performansını ölçmelerine yardımcı olmak adına Profesyonel Pano’yu kullanıma sunan Instagram, şimdi de neler paylaşabilecekleri konusunda işletmelere ilham olacak yeni bir merkezi hayata geçirdi.

İşletme hesaplarının Profesyonel Pano üzerinden erişebileceği bu merkezde, benzer işletmelerin organik ve reklam gönderileri öne çıkarılacak. Facebook ’un Ipsos Marketing ile birlikte 2020’de yaptığı araştırmaya göre insanların yüzde 44’ü Instagram ’ı yerel/küçük işletmeleri keşfedebilecekleri bir yer olarak görüyor. Küçük işletmelere destek olmak için çalışmalarını sürdüren Instagram, platform içindeki bu merkez ile işletmelerin içerik konusunda yaratıcılığına destek olmayı ve ilham almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

YENİ ÖZELLİK PERFORMANS TRENDLERİNİ GÖRMEYİ SAĞLAYACAK!

Instagram aynı zamanda kullanıcıların gelecekteki içeriklerini planlarken geçmiş performanslarından yararlanmalarına yardımcı olmak için İstatistikler’de esnekliği artırıyor. İşletmeler ve içerik üreticileri artık 60 güne kadar belirleyebilecekleri özel tarih aralıklarındaki istatistiklerini görüntüleyebilecek ve böylece daha uzun süreli performans trendlerini değerlendirebilecekler.