Instagram'a 'maske' uyarısı geliyor!

2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle tüm dünyada pandemi ilan edildi. Corona virüs ortaya çıktığından beri yaklaşık sekiz ay geçmesine rağmen, tüm dünyada etkileri devam ediyor. Çeşitli sosyal medya uygulamaları da insanların daha bilinçli hale gelmedi için, uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Instgaram corona virüs nedeniyle 'maske tak' uyarısı yapmaya başlayacak.

Geçtiğimiz senenin sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs, düm dünya genelinde etkilerini sürdürüyor.

Ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar sekiz aya yakın bir süre geçmesine rağmen tam olarak bir aşısı ya da ilecı henüz geliştirilemedi.

Bu kadar ciddi bir virüs nedeniyle, insanlar evlerine kapandı ve tüm dünya bambaşka bir hale büründü. Evden çalışmalar artıp, sokağa çıkma yasakları gelince sosyal medya uygulamaları, daha çok kullanılır hale geldi.

Tüm bu nedenlerden dolayı, neredeyse tüm sosyal medya uygulamaları farklı düzenlemelere giderek, corona virüse karşı uyarılar yapmaya ve buna özel özellikler geliştirmeye başladı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram , artık corona virüsle mücadele kapsamında, 'maske tak' uyarısı getirdi.