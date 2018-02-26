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İngiltere'den Türkiye örneği

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 17:29

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından Gümrük Birliğinde kalması gerektiğini belirtti. Türkiye'yi örnek gösteren Corbyn, 'AB üyesi olmadan AB ile yakın ilişki içerisinde olmanın mümkün olduğunu' söyledi.


Jeremy Corbyn,  İngiltere'deki Coventry Üniversitesinde yaptığı konuşmada,  partisinin Brexit'e yaklaşımıyla ilgili bilgi verdi.
 
Konuşmasında, İngiltere Başbakanı Theresa May ve May liderliğindeki  Muhafazakar Parti hükümetini "ülkeyi bölmek" ve "kara günlerde bırakmakla"  suçlayan Corbyn, "AB ile yapılacak anlaşma ne olursa olsun, insanların yaşam  standartları ve işlerine öncelik verilmesi gerektiğini" dile getirdi.
 
Türkiye, İsviçre veya Norveç gibi ülkelerin AB üyesi olmadan AB ile  yakın ilişki içerisinde olduğuna işaret eden Corbyn, "Britanya da kendisine özel  bir ilişki kurmalıdır." ifadesini kullandı.
 
Corbyn, Brexit'in ardından mevcut haklar ve standartlar temelinde,  gümrük vergisiz erişim de dahil olmak üzere ortak pazarla yeni ve güçlü bir  ilişki kurulmasını savunduklarını vurguladı.
 
Ülkesinin AB ile yeni ve özel bir ilişki kurması gerektiğini yineleyen  Corbyn, "İşçi Partisi, Avrupa pazarlarına tam erişim imkanı sağlayan ve ortak  pazar ile Gümrük Birliğinin faydalarını koruyan nihai bir anlaşma arayışında.  Uzun süredir Gümrük Birliğinin nihai anlaşma için uygun bir seçenek olduğunu  savunuyoruz. Dolayısıyla İşçi Partisi, yeni bir İngiltere-AB Gümrük Birliği  Anlaşması sağlamak için çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Öte yandan İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, adanın  Gümrük Birliğine katılmayacağının altı çizildi.
 
İngiltere Başbakanı May'in cuma günü, liderliğindeki Muhafazakar  Partinin Brexit'e ilişkin duruşunu anlatacağı konuşma yapması bekleniyor.
 
İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde  52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50.  maddesini işleterek 2 yıl sürecek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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