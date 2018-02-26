İngiltere'den Türkiye örneği

Jeremy Corbyn, İngiltere 'deki Coventry Üniversitesinde yaptığı konuşmada, partisinin Brexit'e yaklaşımıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmasında, İngiltere Başbakanı Theresa May ve May liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetini "ülkeyi bölmek" ve "kara günlerde bırakmakla" suçlayan Corbyn, "AB ile yapılacak anlaşma ne olursa olsun, insanların yaşam standartları ve işlerine öncelik verilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Türkiye, İsviçre veya Norveç gibi ülkelerin AB üyesi olmadan AB ile yakın ilişki içerisinde olduğuna işaret eden Corbyn, "Britanya da kendisine özel bir ilişki kurmalıdır." ifadesini kullandı.

Corbyn, Brexit'in ardından mevcut haklar ve standartlar temelinde, gümrük vergisiz erişim de dahil olmak üzere ortak pazarla yeni ve güçlü bir ilişki kurulmasını savunduklarını vurguladı.

Ülkesinin AB ile yeni ve özel bir ilişki kurması gerektiğini yineleyen Corbyn, "İşçi Partisi, Avrupa pazarlarına tam erişim imkanı sağlayan ve ortak pazar ile Gümrük Birliğinin faydalarını koruyan nihai bir anlaşma arayışında. Uzun süredir Gümrük Birliğinin nihai anlaşma için uygun bir seçenek olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla İşçi Partisi, yeni bir İngiltere-AB Gümrük Birliği Anlaşması sağlamak için çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, adanın Gümrük Birliğine katılmayacağının altı çizildi.

İngiltere Başbakanı May'in cuma günü, liderliğindeki Muhafazakar Partinin Brexit'e ilişkin duruşunu anlatacağı konuşma yapması bekleniyor.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek 2 yıl sürecek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.