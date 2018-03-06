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İngiltere'den Rusya'ya "ateşkes çağrısı"

AA |  06 Mart 2018 Salı - 1:47 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 1:47

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür." dedi.


İngiltere  Dışişleri Bakanı Johnson, Doğu Guta'daki son gelişmeler ile Birleşmiş Milletlerin (BM)  aldığı 30 günlük insani ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
İngiliz bakan, "Doğu Guta'da sivillerine yönelik devam eden askeri  kampanyadan ve BMGK'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes isteğinin aksine Rus  uçaklarının Esed rejiminin yanında aktif olarak yer aldığına dair güvenilir  haberlerden dolayı derinden endişeleniyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
Bombardıman altında kalan bölgelerin sivillerin yaşadığı alanlar  olduğunu vurgulayan Johnson, Rusya'nın ateşkesi onaylamasından bu yana 200 hava  saldırısı yaşandığını ve 100'den fazla kişinin bölgede hayatını kaybettiğini dile  getirdi. Johnson, son iki haftada 600'den fazla sivilin öldüğüne dair haberlere  dikkati çekti.
 
Doğu Guta'nın Astana anlaşmalarında Rusya tarafından "Gerginliği  Azaltma Bölgesi" ilan edildiğini belirten Johnson, bölgedeki ana muhalif  grupların hem Cenevre hem de Astana süreçlerine dahil olduğunu hatırlattı. Bu  grupların terörist olmadığını söyleyen Johnson, şunları kaydetti:
 
"(Gruplar) Suriye'deki krize yönelik müzakere edilmiş siyasi bir  çözümü destekliyorlar. BMGK'nin 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre  önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Rusya ve  rejimden, derhal çatışmaları durdurmasını ve Doğu Guta'ya insani yardımın ve  tıbbi tahliyelerin devamlı olarak sağlandığından emin olmalarını talep ediyoruz.  Doğu Guta halkı artık daha fazla bekleyemez."
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  yerel saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını  ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 

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