İngiltere'den kritik karar! Birkaç ay içinde...

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından devreye girecek "uygulama dönemi" ile ilgili olarak birkaç ay içinde anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, Londra ’da Başbakanlık ofisi "10 Numara"da AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile bir araya geldi. Görüşmeye, Başbakan Theresa May de katıldı.

Görüşmenin ardından Davis ve Barnier ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmeyi "her zamanki gibi yapıcı" diye nitelendiren Davis, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakerelerinin bu hafta başlayacak yeni turunda öncelikle "uygulama dönemi"nin ele alınacağını söyledi.

Uygulama sürecinin hem hükümetlere hem de iş çevrelerine bir açıklık kazanma zamanı tanımayı amaçladığını belirten Davis, zamanca tahdit edilmiş bu sürecin sonunda ülkesinin Gümrük Birliği'nden ve Ortak Pazar'dan ayrılacağının altını çizdi.

"AB ile son derece iyi ve sıkı bir ilişkiye sahip olmayı sürdürme konusunda hassasız." ifadesini kullanan Davis, bu ilişkinin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda olacağını vurguladı.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde uygulama dönemiyle ilgili siyasi anlaşmaya varmamız gerekiyor." diyen Davis, tarafların yarından itibaren bu amaca yönelik olarak yoğun müzakereye" başlayacağını kaydetti.

Barnier: "Tercih zamanı geldi"

Öncelikle tarafların üzerinde anlaştığı ortak raporun bir hukuk metnine çevrilmesinin gerekeceğini vurgulayan Barnier, "Bugünden ekim ayına kadar kısa bir süre içinde 3 alanda ilerleme kaydetmek zorundayız." dedi.

İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den ayrılmış olacağını hatırlatan Barnier, Başabakan May’in kendilerinden İngiltere’nin Ortak Pazar’dan bir süre daha yararlanmak için zaman istediğini belirtti. Barnier, AB Konseyinin de böyle bir uygulama dönemi talebi olduğunu hatırlattı.

Barnier, "Koşullar çok açık. Herkes bu geçiş dönemi içinde aynı kurallara göre oynamalı." diye konuştu.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasındaki ilişkiler konusuna da değinen Barnier, "İngiltere'nin gelecekteki ortaklığa ilişkin teklifleri konusunda da açıklığa ihtiyacımız var. Söyleyebileceğim tek şey, Gümrük Birliği ve Ortak Pazar dışında kalınırsa mal ve hizmet ticaretinde engeller olması kaçınılmazdır. Tercihte bulunma zamanı gelmiştir." diye konuştu.

İngiltere ile gelecekteki ilişkilere dair görüşmelerin mart ayından sonra başlayacağını belirten Barnier, İngiltere'de bu konuda süren iç tartışmalarla ilgili yorum yapmak istemediğini kaydetti.

Brexit süreci

İngiltere ile AB Komisyonu geçtiğimiz aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiliz hükümeti AB’den, Brexit'in resmen hayata geçeceği 29 Mart 2019 sonrasında Gümrük Birliği ve Ortak Pazar’dan yararlanmayı sürdüreceği 2 yıllık bir geçiş süreci talep ediyor. Hükümet, "uygulama dönemi" diye adlandırdığı bu süreçte, iş çevrelerinin yeni koşullara uyum sağlaması için zaman kazanmayı hedeflediğini belirtiyor. İngiltere’nin bu dönem boyunca AB bütçesine katkı yapmayı da sürdürmesi öngörülüyor.

Brexit sürecine ilişkin siyasi tartışmalar İngiltere'de devam ediyor.