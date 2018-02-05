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İngiltere'den kritik karar! Birkaç ay içinde...

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 20:34 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 20:34

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından devreye girecek "uygulama dönemi" ile ilgili olarak birkaç ay içinde anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.


İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, Londra’da Başbakanlık ofisi "10 Numara"da AB Komisyonunun  Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile bir araya geldi. Görüşmeye, Başbakan  Theresa May de katıldı.
 
Görüşmenin ardından Davis ve Barnier ortak  basın açıklaması  yaptı.
 
Görüşmeyi "her zamanki gibi yapıcı" diye nitelendiren Davis, İngiltere  ile AB arasındaki Brexit müzakerelerinin bu hafta başlayacak yeni turunda  öncelikle "uygulama dönemi"nin ele alınacağını söyledi.
 
Uygulama sürecinin hem hükümetlere hem de iş çevrelerine bir açıklık  kazanma zamanı tanımayı amaçladığını belirten Davis, zamanca tahdit edilmiş bu  sürecin sonunda ülkesinin Gümrük Birliği'nden ve Ortak Pazar'dan ayrılacağının  altını çizdi.
 
"AB ile son derece iyi ve sıkı bir ilişkiye sahip olmayı sürdürme  konusunda hassasız." ifadesini kullanan Davis, bu ilişkinin ekonomi başta olmak  üzere tüm alanlarda olacağını vurguladı.
 
"Önümüzdeki birkaç ay içinde uygulama dönemiyle ilgili siyasi  anlaşmaya varmamız gerekiyor." diyen Davis, tarafların yarından itibaren bu amaca  yönelik olarak yoğun müzakereye"  başlayacağını kaydetti.
 
Barnier: "Tercih zamanı geldi"
 
Öncelikle tarafların üzerinde anlaştığı ortak raporun bir hukuk  metnine çevrilmesinin gerekeceğini vurgulayan Barnier, "Bugünden ekim ayına kadar  kısa bir süre içinde 3 alanda ilerleme kaydetmek zorundayız." dedi.
 
İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den ayrılmış olacağını hatırlatan  Barnier, Başabakan May’in kendilerinden İngiltere’nin Ortak Pazar’dan bir süre  daha yararlanmak için zaman istediğini belirtti.  Barnier, AB Konseyinin de böyle  bir uygulama dönemi talebi olduğunu hatırlattı.
 
Barnier, "Koşullar çok açık. Herkes  bu geçiş  dönemi içinde aynı  kurallara göre oynamalı." diye konuştu.
 
İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasındaki ilişkiler konusuna da  değinen Barnier, "İngiltere'nin gelecekteki ortaklığa ilişkin teklifleri  konusunda da açıklığa ihtiyacımız var. Söyleyebileceğim tek şey, Gümrük Birliği  ve Ortak Pazar dışında kalınırsa mal ve hizmet ticaretinde engeller olması  kaçınılmazdır. Tercihte bulunma zamanı gelmiştir." diye konuştu.
 
İngiltere ile gelecekteki ilişkilere dair görüşmelerin mart ayından  sonra başlayacağını belirten Barnier, İngiltere'de bu konuda süren iç  tartışmalarla ilgili yorum yapmak istemediğini kaydetti.
 
Brexit süreci
 
İngiltere ile AB Komisyonu geçtiğimiz aralık ayında vatandaş hakları,  AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan  başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
 
İngiliz hükümeti AB’den, Brexit'in resmen hayata geçeceği 29 Mart 2019  sonrasında Gümrük Birliği ve Ortak Pazar’dan yararlanmayı sürdüreceği 2 yıllık  bir geçiş süreci talep ediyor. Hükümet, "uygulama dönemi" diye adlandırdığı bu  süreçte, iş çevrelerinin yeni koşullara uyum sağlaması için zaman kazanmayı  hedeflediğini belirtiyor. İngiltere’nin bu dönem boyunca AB bütçesine katkı  yapmayı da sürdürmesi öngörülüyor.
 
Brexit sürecine ilişkin siyasi tartışmalar İngiltere'de devam ediyor.

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