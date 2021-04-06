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İngiltere'de AstraZeneca için 'askıya alma' kararı!

06 Nisan 2021 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 21:15

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.


İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi.
Ülkede aşının çocukları üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı

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