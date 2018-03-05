İngiltere'de alarm! Market rafları tamamen boşaldı

İngiltere'de son yılların en sert kışı yaşanıyor. Emma kasırgası nedeniyle dükkânlar ürün temin edemiyor. Marketlerin rafları neredeyse tamamen boşaldı. Uzmanlar kış koşullarının ülke ekonomisine derin bir darbe vurabileceğini söylüyor.

Son on yılın en çetin kışını yaşayan İngiltere 'de “Doğudan gelen canavar” (Beast the East) ve “Emma kasırgası”nın ardından tüm ülke beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ürün tedariki sağlamayan dükkânların rafları neredeyse tamamen boşaldı. Uzmanlar, ağır kış koşullarının İngiliz ekonomisine verdiği zararın milyarlarca sterlini bulabileceğini ifade etti.

Kimi şehirlerde kar kalınlığı bir metreyi aşarken, sürekli yağan kar ve meydana gelen fırtınanın ulaşımı büyük ölçüde aksattığı belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, stok yetersizliğinden ekmek, sebze, meyve, süt gibi temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların sayısının artması ülke genelinde paniğe neden oldu.

Fırtına dolayısıyla ülkede patlayan su boruları vatandaşların susuz kalmasına neden oldu. Crowborough Belediyesi, insanların mağduriyetini gidermek için kamyonlarla içme suyu dağıttı.

Ülke genelinde yaklaşık yirmi bin hanenin yiyecek stoku yetersizliğinden etkilendiği açıklandı. Diğer taraftan ailelerden içme sularını mümkün olduğunca dikkatli şekilde tüketmeleri istendi.