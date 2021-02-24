İngiltere Başbakanı açıkladı İngilizler Türkiye'ye hücum etti!

Johnson, salgının seyrine bağlı olarak, aşılama sürecinin ve vaka sayılarının normal şekilde ilerlemesi durumunda 8 Mart'tan itibaren corona virüs tedbirlerinin dört aşamada kaldırılmasının planlandığını duyurdu.

İlk başta ülke içerisindeki kısıtlamaları kaldıracak olan İngiltere'de BBC'nin ekonomi muhabiri Mary-Ann Russon, Boris Johnson'ın 12 Nisan tarihinde, 17 Mayıs'tan itibaren İngiliz vatandaşlarına uluslararası seyahat serbestisini açıklayacağını söyledi.

17 Mayıs'tan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldırılması ihtimalinin görülmesinin ardından ise İngiliz turistler tatil rezervasyonlarına büyük talep gösterdi. İngilizlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye geldi. Ülkenin en büyük seyahat acentesi TUI, geçtiğimiz günün son bir aydaki en çok rezervasyon yapılan gün olduğuna dikkat çekerken, pandemi sebebiyle uzun süredir evde kalan İngilizlerin kapıların açılma tarihi yaklaştıkça rezervasyonlara daha da talep göstermesi bekleniyor.

‘2 GÜNDE YÜZDE 340 ARTIŞ’

Planlarını en erken yapan turistler olarak bilinen İngilizlerin Türkiye’ye büyük rağbet gösterdiğini belirten Diana Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Boris Johnson’ın konuşmasında verdiği tarihler turistlere planları için netlik sağladı. 2 gündür İngilizlerin Türkiye turlarına talebinde çok ciddi bir hareket yaşanıyor” derken, “Pandemi nedeniyle bekleyen İngiliz turist harekete geçti. Rezervasyonlarda iki günde yüzde 340 artış var. Bu rakamlar normalleşmeye dönüş olarak adlandırılabilir. Turizm sektörünün aşılanması bu sürede bizim için çok önemli. Eğer bütün şartlar sağlanırsa sezonun kalanı bizim için çok yoğun geçecek” ifadelerini kullandı.

2021, 2020’DEN DAHA İYİ GEÇECEK

Boris Johnson’ın açıklamalarının ardından ani bir talep artışı olduğunu teyit eden TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Toplantı sayılarımız birden aşırı bir şekilde arttı. Daha önce hiç aramayan tur operatörleri bile aramaya başladı. ‘İngilizler Türkiye’yi seçti’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İşler, ”Türkiye, Güvenli oteller sertifikası programıyla Avrupa ’daki rakiplerinin önüne geçiyor. Aşılama işlemindeki başarısı ile de güven sağlıyor. Müthiş bir talep, müthiş bir ilgi var. 2021, 2020’den daha iyi geçecek” dedi.

‘TALEPTE BÜYÜK ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ’

17 Mayıs tarihinin ortaya çıkması sonrası umutlarının arttığını belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “1 Haziran ve sonrası için büyük umut taşıyoruz. Kararın yeni açıklanması sebebiyle önümüzdeki haftadan itibaren talepte büyük bir artış öngörüyoruz” derken “Mart ayının ortasından itibaren ise tam durum belli olur” şeklinde konuştu.

Özellikle Muğla Aydın ,İzmir ve Antalya 'yı tercih eden İngiliz turistler, Türkiye’ye en çok gelen turistler sıralamasında yıllardır üst sıralarda bulunuyor.

2016 yılında 1,71 milyon İngiliz turist Türkiye’yi ziyaret ederken 2017’de 1,65 milyon, 2018’de 2,25 milyon İngiliz Türkiye’yi ziyaret etti. 2019 yılında ise bir önceki yıla göre İngiliz turist sayısı yüzde 13,6 artış göstererek 2,56 milyon İngiliz turist Türkiye’ye geldi. (NTV)