İngilizce nasıl öğrenilir? İngilizce öğrenmenin en etkili yolu nedir?

Araştırmalara göre Avrupa ülkeleri arasında İngilizce bilme oranı en düşük ülke Türkiye olarak geçmektedir. İngilizce bilenlerin oranı her geçen gün biraz daha düşmekte ama ticaret dili İngilizce olduğu için şirketler, işe alımlarda İngilizce bilme zorunluluğu aramaktadır. Hem akademide hem de özel hayatta karışınıza çıkacak fırsatları değerlendirebilmek için İngilizce öğrenmek çok önemli bir noktadır.

İngilizce Nasıl Öğrenilir?

Burada İngilizce öğrenmekten kastedilen, iş hayatında ya da akademide İngilizce sunumlar ya da yazışmalarda aktif olabilmek, topluluk önünde İngilizce konuşabilmek ve iş görüşmelerinde tamamen İngilizce konuşabilecek seviyede olabilmektir.

Bir dili öğrenebilmenin en iyi yolu sürekli o dile maruz kalmak olacaktır. Bebekler nasıl bir dili ona maruz kalarak, herhangi bir gramer bilgisi olmadan öğreniyor ise bu metotta da bu şekilde bir kolaylık sağlanmış olacaktır. Öncelikle telefonunuzun, bilgisayarınızın, sosyal medya hesaplarınızın dilini İngilizceye çevirerek başlayabilirsiniz. Bununla birlikte İngilizce videolar, filmler izleyebilir ve İngilizce müzikler dinleyebilirsiniz. Bu konuda İngilizce podcast dinlemenin de oldukça faydası olacaktır.

Bir başka metot olarak kurallı bir şekilde İngilizce öğrenmeyi tercih edebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek, beyni yeniden yapılandıran bir süreçtir. Bu metot ile planlı ve programlı şekilde dili öğrenerek beyninizde inşa edebilirsiniz. Örneğin bir İngilizce kursuna kayıt yaptırmak, ana dili İngilizce olan bir hocadan ders almak ya da test şeklinde mobil uygulamalar kullanarak bu sürecinize katkı sağlayabilirsiniz.

Üçüncü metot olarak da hem İngilizceye maruz kalma metodunu hem de planlı programlı İngilizce öğrenme metodunu birlikte kullanabilirsiniz. Hem bir kursa gidip hem de kendinize günlük İngilizce konuşabileceğiniz arkadaşlar edinebilir ve böylece pratik yapabilirsiniz. Uzun aralar vermeden dil öğrenmeye devam etmek önemlidir. Buna da dikkat etmek gerekmektedir.

İngilizce Öğrenmenin En Etkili Yolu Nedir?

Kolay ve kalıcı İngilizce öğrenme yöntemlerinden biri İngilizce kelimeleri yine İngilizceye çevirerek öğrenmek olacaktır. Yani bir kelime öğrenirken Türkçe karşılığı ile öğrenmek yerine bu kelimenin farklı ve basit İngilizce kelimeler ile açıklamasını okuyarak öğrenmektir. Bu şekilde hem kelime bilginiz hem de konuşma kabiliyetiniz gelişme göstermiş olacaktır.

Kendinize kelime listeleri oluşturup bunları öğrenebilir ve cümle kurmaya çalışabilirsiniz. Kelime öğrendikten sonra cümlelerde kullanabilmek bu kelimeyi sizin için daha kalıcı hale getirmiş olacaktır.

Eğlendiğiniz içerikleri İngilizce olarak izlemek de bu konuda size faydalı olacaktır. Bunları Türkçe alt yazı ile izlemek yerine İngilizce alt yazı ile izlemek size daha çok şey katacaktır.