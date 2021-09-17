İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! 45 kentte kırmızı alarm...

Türkiye’de vaka sayısında bu hafta da zirvede Rize yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, 4-10 Eylül arası Kovid-19 vaka yoğunluğu haritasına göre, Ankara, İstanbul’un da içinde bulunduğu 45 ilde vaka sayılarında artış seyri sürdü. 36 kent vaka sayısını düşürürken, Rize zirvedeki yerini korudu.

Aksaray, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arası, illere göre haftalık vaka yoğunluğunu gösteren yeni haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir önceki hafta 64 ilin vaka sayısı artmış, 16 ilde vaka sayısı azalmış, Isparta ise stabil kalmıştı. 4-10 Eylül haftasını yansıtan haritaya göre ise, 45 ilde vaka sayıları yükselirken, 36 il vakalarını azaltmayı başardı. Vaka düşüşünün yaşandığı iller Afyon, Ağrı Bayburt , Bingöl, Bitlis , Çanakkale, Diyarbakır Giresun , Gümüşhane, Iğdır , Isparta, İzmir Şanlıurfa , Şırnak, Van Yozgat olarak kayıtlara geçti.

KİLİS YÜKSELİŞTE

Türkiye’de vaka sayısında bu hafta da zirvede Rize yer aldı. Rize’yi Bayburt, Kayseri Elazığ ve Trabzon takip etti. 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Rize’de 488.15, Bayburt’ta 465.14, Kayseri’de 462.48, Elazığ’da 412.95 ve Trabzon’da 400.54 oldu. En az Kovid-19 vakası ise 38.6 ile Aydın, 39.74 ile Muğla, 40.46 ile Antalya ve 43.26 ile İzmir’de kaydedildi. Verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul ’da 183.48, Ankara ’da 282.66, İzmir’de ise 43.26 oldu. Ankara’da vaka sayıları bir önceki haftaya göre 40.05, İstanbul’da 26.53 artarken, İzmir vaka sayılarını bir önceki haftaya göre 2.32 azaltmayı başardı. Vaka sayılarını bir önceki haftaya göre en fazla artıran il Kilis oldu. Bir önceki hafta 258.42 olan vaka sayısını 108.55’lik artışla 366.97’ye yükselten Kilis’i, 213.28 olan vaka sayısını 100.25’lik artışla 313.53’e çeken Erzincan ve 268.31 olan vaka sayısını 97.13’lük vaka artışıyla 365.44’e yükselten Malatya takip etti.

61 İL BARAJ ÜSTÜ

Güncel verilere göre, haftalık vaka sayıları 100 barajının üzerinde seyreden 61 il bulunuyor. Bu iller de şöyle:

262 CAN KAYBI, 28 BİN 118 VAKA

Türkiye’de dün 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bine yükseldi.