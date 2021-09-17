İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! 45 kentte kırmızı alarm...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arası, illere göre haftalık vaka yoğunluğunu gösteren yeni haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir önceki hafta 64 ilin vaka sayısı artmış, 16 ilde vaka sayısı azalmış, Isparta ise stabil kalmıştı. 4-10 Eylül haftasını yansıtan haritaya göre ise, 45 ilde vaka sayıları yükselirken, 36 il vakalarını azaltmayı başardı. Vaka düşüşünün yaşandığı iller Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat olarak kayıtlara geçti.
KİLİS YÜKSELİŞTE
Türkiye’de vaka sayısında bu hafta da zirvede Rize yer aldı. Rize’yi Bayburt, Kayseri, Elazığ ve Trabzon takip etti. 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Rize’de 488.15, Bayburt’ta 465.14, Kayseri’de 462.48, Elazığ’da 412.95 ve Trabzon’da 400.54 oldu. En az Kovid-19 vakası ise 38.6 ile Aydın, 39.74 ile Muğla, 40.46 ile Antalya ve 43.26 ile İzmir’de kaydedildi. Verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 183.48, Ankara’da 282.66, İzmir’de ise 43.26 oldu. Ankara’da vaka sayıları bir önceki haftaya göre 40.05, İstanbul’da 26.53 artarken, İzmir vaka sayılarını bir önceki haftaya göre 2.32 azaltmayı başardı. Vaka sayılarını bir önceki haftaya göre en fazla artıran il Kilis oldu. Bir önceki hafta 258.42 olan vaka sayısını 108.55’lik artışla 366.97’ye yükselten Kilis’i, 213.28 olan vaka sayısını 100.25’lik artışla 313.53’e çeken Erzincan ve 268.31 olan vaka sayısını 97.13’lük vaka artışıyla 365.44’e yükselten Malatya takip etti.
61 İL BARAJ ÜSTÜ
Güncel verilere göre, haftalık vaka sayıları 100 barajının üzerinde seyreden 61 il bulunuyor. Bu iller de şöyle:
“Adıyaman 237.01, Afyon 199.62, Ağrı 191.62, Aksaray 375.88, Amasya 146.05, Ankara 282,46, Ardahan 122.71, Artvin 217.11, Bartın 167.86, Batman 252,31, Bayburt 465.14, Bilecik 200.72, Bingöl 300.96, Bitlis 207.98, Bolu 277.63, Çankırı 182.41, Çorum 217.68, Diyarbakır 174.21, Düzce 204.71, Elazığ 412.95, Erzincan 313.53, Erzurum 291.05, Eskişehir 263.72, Gaziantep 235.87, Giresun 193.22, Gümüşhane 292.16, Hakkari 131.19, Hatay 154.7, Iğdır 129.15, İstanbul 183.48, Kahramanmaraş 208.96, Karabük 318.13, Karaman 338.54, Kars 136.88, Kastamonu 289.34, Kayseri 462.48, Kırıkkale 270.18, Kırşehir 232.88, Kilis 366.97, Kocaeli 181.1, Konya 391.15, Kütahya 272.59, Malatya 365.44, Mardin 190.94, Muş 279.73, Nevşehir 275.12, Niğde 306.02, Ordu 176.91, Osmaniye 184.67, Rize 488.15, Sakarya 225, Samsun 211.71, Sinop 249.01, Sivas 349.12, Şanlıurfa 220.35, Tekirdağ 114.7, Tokat 237.51, Trabzon 400.54, Tunceli 173.77, Yozgat 290.39, Zonguldak 203.65.”
262 CAN KAYBI, 28 BİN 118 VAKA
Türkiye’de dün 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bine yükseldi.