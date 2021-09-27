ilkatama.meb.gov.tr e devlet ön başvuru ekranı: 15 bin öğretmen ek atama ön başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atamaları 2021!

Öğretmenlerin beklediği ek atama başvuru ekranı açıldı. Adaylar 5 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlamak üzere sisteme e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek. Peki, 15 bin Öğretmen ek atama başvurusu nasıl yapılır? İşte ilkatama.meb.gov.tr e devlet ön başvuru ekranı…

15 bin öğretmen ek atama başvuru süreci bugün başladı. e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirilecek başvurular 8 Ekim’de sona erecek. 15 bin öğretmen ek atama ön başvurusu nasıl yapılır? ilkatama.meb.gov.tr e devlet ön başvuru ekranı ve öğretmen atamaları 2021!

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

BAŞVURULAR HANGİ KPSS PUANINA GÖRE ALINACAK?

Atama işleminda, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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