İlk Milli Helikopter Motoru üretiminde tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, tank-palet fabrikası ile ilgili CHP'nin iddialarına da yanıt verdi, "Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, tank-palet fabrikası ile ilgili CHP'nin iddialarına da yanıt verdi, "Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC 'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar 'a satışı kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Hamdolsun TEİ, sadece motor tasarlayan değil, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor.

Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motoları yakında envantere almaya başlayacağız.

Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektörün gayretleri ile havacılık başta olmak üzere tüm motor üretiminde Türkiye'yi dünya markası yapmaya adım adım yaklaşıyoruz.

Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika makineleri, binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon dolar ı ancak bulan bir tesisti. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir. Neresinden tutsanız elinizde kalacak iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir.

Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım da var. Aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir. Biz fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.