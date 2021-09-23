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İlk kar yağışı başladı! Bu sezon erken görüldü...

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) |  23 Eylül 2021 Perşembe - 16:35 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 16:39

Bursa'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.


Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.
 
Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.
 
Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.
 
 
Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.
 
 
 

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Bursa Uludağ kar yağışı
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