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İlk adım Google'den... Türkiye'de ofis açıyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:02 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 19:02

Sosyal Medya Yasası sonrası ilk atım Google'dan geldi. Google Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.


Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’de bir ofisi bulunan Google’ın yakında tüm operasyonları için Türkiye’de şirket kuracağı iddia edildi. 
 
AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi meclise gelmişti.
 
Yapılan görüşmelerin ardından oylanan tasarı meclisten geçmişti.
 
SOSYAL MEDYA YASASI, GOOGLE'A ADIMI ATTIRDI
 
Onaylanan sosyal medya yasasında dijital platformlara, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.
 
Bu yükümlüğünün ardından konuyla ilgili ilk adım, tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'dan geldi.
 
GOOGLE, TÜRKİYE'DE OFİSİNİ AÇIYOR
 
Google, Türkiye'de ofis açacağının duyurusunu yaparak düzenlemeye uyan ilk büyük dijital platform olma özelliğini taşıyor.
 
Böylelikle Google, Türkiye’deki yeni yasa ile birlikte Türkiye’deki operasyonlarını genişletme kararı almış oldu.

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