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İletişim Başkanı Altun: Dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

25 Şubat 2021 Perşembe - 1:57 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 1:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 kişi üzerine gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Altun yaptığı açıklamada "Bütün dertleri PKKya propaganda desteği sağlamak" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı üzerinden gelen eleştirilere cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez 'kimin öldürdüğünün önemi yok' demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" ifadelerini kaydetti.
 

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