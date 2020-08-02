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İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusu

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 23:41 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 23:41

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.


Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve  Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni, Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların  Müslümanlarla bir arada yaşama kültürünü anlatan video serisinin Hatay bölümü  yayımladı.
 
 Videoda görüşlerine yer verilen Antakya Katolik Kilisesi Pederi  Domenico Bertogli, "Hristiyan" adının ilk defa Antakya'da kullanıldığını  belirtti.
 
Yıllardır bir Sünni mahallesinde yaşadığını aktaran Bertogli,  "Herhangi bir problem yaşamadık, her zaman saygı, sevgi içinde yaşıyoruz. 3-4  bayram kutluyoruz, ne zaman Hristiyanların, Sünnilerin, Alevilerin, Musevilerin  bayramı olursa kutluyoruz. Özellikle Paskalya Bayramı'nda bütün ayini onlarla  birlikte yapıyoruz." dedi.
 
Antakya Musevi Havrası Vakıf Üyesi Harun Cemal de "Biz aynı yerde  yaşıyoruz. Burada ibadethane, Havra, hemen karşımızda Sarımiye Camisi, bu da çok  eski bir cami. Ne enteresandır ki cami ile duvar duvara Katolik kilisesi, dünyada  daha eşi emsali yok, görülmemiş. Bir cami ile Hristiyanların kilisesi duvar  duvara. Yok böyle bir şey ama burada herkes hayret ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Bin yıllardır Musevi, Hristiyan ve Müslümanların kardeşçe bir arada  yaşadığını vurgulayan Cemal "Kardeşçe, bir arada yaşama kültürünü içimize  sindirmiş insanız." diye konuştu.
 
Antakya'nın anlatmakla değil, yaşamakla anlaşılacağına işaret eden  Cemal, "Benim burada insanlarla bire bir diyaloğumu görmen lazım. O insanların  bana karşı tutumunu, sevgisini, saygısını, ihtimamını görmen lazım. O zaman  'Tamam, Antakya, Hatay bu.' diyeceksin." değerlendirmesini yaptı.
 
Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Cebrail Kuşoğlu da  şunları kaydetti:
 
"Allah'a şükür, çok kültürlü, medeniyetler şehri Antakya'mızda  olmaktan kıvanç duymuşuz. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz son derede güzeldir.  Birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, birlikte eğleniriz."
 
Kilisesinin 1700 yıl öncesine kadar dayanan kutsal bir mekan olduğunu  belirten Kuşoğlu, "Yapı itibarıyla gördüğünüz kadar 360-370 haneli bir kilisedir.  Sadece temmuz-ağustos aylarında mahallemizdeki ev sayısının 700 küsür haneye  çıktığını görebiliyoruz." dedi.
 
"Aramızda fark yok"
 
Sarımiye Camisi İmamı Muzaffer Talay da "Burada çeşitli dinler olduğu  için aramızda herhangi bir fark yoktur. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde  herkes kendi dini görevini yapar. Bayramlarda ziyaretimize gelirler, biz de  onların bayramlarında ziyaretlerine gideriz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Son 15 yıldır vakıfların ve azınlık dinleri açısından değişiklikler ve  yenilikler yaşandığına dikkati çeken dini temsilciler, reddedilen hiçbir  taleplerinin olmadığını belirterek, yaşanan güzellikleri inkar edemeyeceklerini  vurguladı.
 
Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Kuşoğlu da  Antakya'daki yerel medya kanallarının bu güzellikleri fark ederek,  "Ezan-Çan-Hazzan" isimli bir program hazırladıklarını sözlerine ekledi.
 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Anadolu
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