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İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' açıklaması

16 Nisan 2021 Cuma - 18:23 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 18:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır." ifadelerini kullandı.


Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı  Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına  ilişkin açıklamasını paylaştı.
 
Paylaşımında, Türkiye'nin, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen  istikrarla büyüyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
 
"128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye  devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar  şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen  istikrarla büyüyecek."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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