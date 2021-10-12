İkizler Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir? İkizler Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Kadın ve erkek ilişkilerinde birbirlerine olan uyum bakımında burçlar önem teşkil etmektedir. Bu anlamda kadın ve erkek için her burcun kendisine has bir özelliği bulunmaktadır. Kadın ve erkeğin bu burç özellikleri birbirine uygun olması ilişkinin selameti yönünde önemlidir. Ayrıca kişinin doğduğu gün ve ay ilişkilerindeki kıskançlık, ilgisizlik ya da aşırı ilgililik gibi durumları belirleyen unsurlardır.

İkizler Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

İkizler burcu erkeği, sıkıcı bir insanla asla yapamaz. Çünkü ikizler adrenalini severler.

İkizler erkeği, eğlenceyi sevmekle birlikte keyiflerine de çok düşkündürler. El alem ne der gibi bir kaygıları yoktur ve kendi kafalarına göre takılmayı çok severler.

İkizler burcu erkeği; nazik, kibar, zeki, güzel ve cazibeli özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İkizler burcu erkeğini çoğu zaman anlamak zor olsa da değişik ve havalı bir kimlikleri vardır. Bazen aşırı çocuksu hareketler sergilerler ve kendileriyle ilgilenilmesi çok hoşlarına gitmektedir.

İkizler Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

İkizler burcu erkeği daha çok akıllı kadınlardan hoşlanmaktadır. Absürt hiçbir şeyden hoşlanmazlar. Dolayısıyla bir kadın ikizler burcu erkeğinin yanında tuhaf çıkışlar yaparsa asla sevgisini kazanamaz. Bu burca sahip erkeğin evleneceği kadın gayet akıllı, oturmasını kalkmasını bilen bir kişi olmalıdır.

İkizler erkeğine bir hamle yapıldığında ona eşlik etmeyi çok sevmez. Fakat onun yaptığı hamleye eşlik edildiğinde çok hoşuna gider. Çünkü ikizler erkeğinin gezegeni Merkür'dür. Dolayısıyla Merkür tarafından referans aldığı için senkronize hareketlerden hoşlanmaktadır. Ayrıca bu gezegenden gelen güçle liderlik ruhunu da gizli gizli ortaya koymak ister. Bu sebeple de liderlik ruhunu ortaya koydurabileceği kadınlarla evlenmesi ikizler burcu erkeği açısından önemlidir.

İkizler erkeği sürekli evde oturmak isteyen, hep aynı yerinde sayan kadınlardan hoşlanmaz. İkizler erkeğinin evleneceği kadın hareketli ve eğlenceli olmalıdır. Dolayısıyla ikizler erkeği kendisine ayak uydurabilen kadınlardan hoşlanmaktadır.

İkizler Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

İkizler burcuna karşı genellikle birçok ön yargı bulunmaktadır. Bunlar; ikizlerin güvensiz oldukları, ilişkilerde aldattıkları gibi her ikizler burcuna sahip kişilere atfedilir. Bu özelliklerin tüm ikizler burcuna sahip kişilere atfedilmesi doğru değildir. Çünkü kadın ve erkek olarak ikizler burcu kendi içerisinde farklı özellikleri barındırmaktadır.

İkizler burcu erkeği, bir kadını severse tüm ön yargıları kırabilir. Çünkü ikizler burcu erkeği gerçek aşka değer veren bir burçtur. Yani bir kadını sevdiği zaman bunun nadir bir şey olduğunu bilir ve buna değer verir. Dolayısıyla evliliklerine de değer verir ve bunun kutsallığının farkındadırlar.