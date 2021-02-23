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İkinci el araba fiyatları düştü! Hepsi 100 bin lira altında! İşte alınacak arabalar...
İkinci el araba fiyatları düştü. Fiyatlara yüzde 15 indirim geldi. Uygun fiyatlı ikinci el arabalar merak konusu oldu. İşte 100 bin lira ve 100 bin kilometrenin altında alınabilecek arabalar.
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası fiyatları uçuşa geçen ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü.