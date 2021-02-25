İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya düştü, ikinci cemre nereye düşecek? 2021 cemre tarihleri…

İkinci cemre ne zaman düşer? Bahar ayı sabırsızlıkla beklenirken vatandaşlar sıcak havanın göstergesi olan cemrelerin ne zaman düşeceğini merak ediliyor. İlk Cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşüyor. İlk cemre 19 - 20 Şubat’ta düştü. Peki, İkinci cemre ne zaman düşecek?

Baharın habercisi cemre, mart ayına günler kala merak araştırılıyor. Cemreler birer hafta arayla düşüyor, düşen cemreler havaların ısınması anlamına geliyor. İlki 19 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER? (2021 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ)

İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin2021 yılında birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.