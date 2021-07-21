İki ayrı noktada orman yangını!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte son günlerde orman yangınları arttı. Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi devam ederken bazı şehirlerden yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. her iki bölgeye de çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
OSMANİYE'DE ORMAN YANIGINI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.