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İki ayrı noktada orman yangını!

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 15:29

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi devam ediyor. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen iki yangında biri kontrol altına alınırken diğerinde çalışmalar devam ediyor.


Sıcaklıkların artmasıyla birlikte son günlerde orman yangınları arttı. Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi devam ederken bazı şehirlerden yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. her iki bölgeye de çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
 
KONTROL ALTINA ALINDI 
 
İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
 
 
OSMANİYE'DE ORMAN YANIGINI 
 
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
 
İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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