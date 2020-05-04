İftar ve sahur için çorba çeşitleri! Sahur ve iftar menüsü için değişik 8 çorba tarifi

Çorbası, salatası, ana yemeği ve tatlısıyla ramazan Ramazan sofralarının yeri apayrı. Özellikle de çorba; hem sahur hem de iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden. Sahur ve iftar için çorba tarifleri arıyor, değişik çorba çeşitleri denemek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atın. Bugün iftarda ne pişirsem, iftara ne yapsam diyenler için farklı ve değişik çorba tarifleri bulduk. Aynı zamanda haberimize klasik çorba tariflerini de ekledik. İşte sahur ve iftar menüsünde yapabileceğiniz 8 çorba tarifi ve yapılışı...

Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi çorbalar bu ramazan da da en çok tercih edilen yemeklerden. Hem sağlıklı kalmak hem de sinidirim sistemi için uzmanlar sahurda ve iftarda çorba tüketilmesini öneriyor. Sahur ve İftar için çorba tarifleri arıyor bugün iftarda ne pişirsem, iftara ne yapsam diyorsanız sizin için derlediğimiz 8 değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. İşte iftar menüsünde yapabileceğiniz 8 pratik çorba tarifi ve yapılışı...

İşte hem sahurda hem de iftarda tüketebileceğiniz kolay, farklı ve değişik çorbalardan kıymalı arpa şehriye çorbası, domates çorbası, mısır unu çorbası, kıymalı tarhana çorbası, sütlü havuç çorbası, tel şehriye çorbası, sütlü mantar çorbası, ezogelin çorbası tarifi ve yapılışı…

1- KIYMALI ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı arpa şehriye

4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 adet limon suyu

1 demet ince kıyılmış maydanoz

25 gr tereyağı

8 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

KIYMALI ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağını erittikten sonra içine kavrulmuş kıyma ve domates salçasını ilave edin. Bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Tuz, kırmızı pul biber ve 8 bardak sıcak et suyunu ekleyip kaynatın. Arpa şehriyeleri kaynayan çorbaya ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Kıyılmış maydanozu ve limon suyunu da serpiştirdikten sonra çorbayı ocaktan alıp servise hazırlayın. Afiyet olsun...

2- DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

5 orta büyüklükte domates

1 çay bardağı un

1 çay bardağı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı süt

Tuz

Karabiber

Kaşar peyniri

DOMATES ÇORBASI YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup derin bir kapta rendeleyin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip 1 -2 dakika kadar kavurun. Üstüne salça ve rendelediğiniz domatesleri ilave edin. Tel çırpıcı ile sürekli karıştırın ki un topaklanmasın. İyice karıştırdıktan sonra suyu ekleyin ve kıvama gelene kadar pişirin. Sonrasında süt, karabiber ve tuz ekleyip kaynatın. Servis etmeden üstüne rendelediğiniz kaşar peynirini serpin.

3- MISIR UNU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

Yarım su bardağı mısır unu

6 su bardağı tavuk suyu

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım tatlı kaşığı tuz

MISIR UNU ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip içine zerdeçalı ve mısır ununu ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Un kavrulunca üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin ve hızla karıştırın. Sarımsakları rendeleyip çorbaya ekleyin ve karıştırın. Altını kıstığınız çorbayı arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kıvamı koyulaşan çorbaya limon suyu ve tuzu ilave edin. Kaselere bölüştürdüğünüz çorbanın üzerine dilerseniz haşlanmış mısır taneleri serpebilirsiniz. Afiyet olsun…

4- KIYMALI TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

100 gram kıyma

1 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

1 su bardağı toz tarhana

5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı tarhana

Tuz

KIYMALI TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

Tarhanayı bir kaseye alıp 1 su bardağı su ile ıslatın. Bu arada tereyağını bir tencerede eritin. Soğanları küçük küçük doğrayıp kavurun ve sonrasında salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Toz biber ilave edin. Karışıma kıyma ekleyin ve kavurun. Islattığınız tarhanaya 4 su bardağı su ekleyin ve bunu karışıma ilave edin. Son olarak tuz ekleyin.

5- SÜTLÜ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

3 adet havuç

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

6 su bardağı sıcak su

1,5 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

SÜTLÜ HAVUÇ ÇORBASI YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin. Tencereye sıvı yağı koyup rendelediğiniz havuçları ekleyin. Rengi hafifçe değişene kadar kavurun. Havuçlar yumuşayınca 2 çorba kaşığı unu ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Ocağınız kısık ateşte iken sütü yavaş yavaş tencereye dökün. Üzerine sıcak suyu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Kısık ateşte 5-10 dakika kadar bekletin.

6- SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

400 gr. mantar – doğranmış

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Dereotu – üzeri için

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin, mantar ve sarımsakları ekleyip mantarlar suyunu çekene kadar pişirin. Unu ekleyin, baharatlandırın ve kavurun. Un kokusu çıkınca yavaşça ve sürekli karıştırarak tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Çorba kaynayınca sütü sürekli karıştırarak ilave edin ve bir taşım kaynatın. Ocaktan alın ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpip servis edin.

7- TEL ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı tel şehriye

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tutam nane

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

Yağı tencereye koyup ısıtın. Üzerine salça ve ve ince ince doğradığınız naneyi ekleyip kavurun. Karışımın üstüne su ilave edip kaynatın. Su kaynamaya başladıktan sonra tel şehriye ekleyin. En son tuz ekleyip piştikten emin olduktan sonra ocağın altını kapatın.

8- EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

2 çay bardağı kırmızı mercimek

2 kaşık pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kaşık tereyağı

6 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber

EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI

Sıcak suyu kaynatın. Yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve bulguru tencereye alın. Tuzunu ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Küp küp doğradığınız soğanı tereyağında kavurun, biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin. Çorbanın üzerine boşaltıp hızlı hızlı karıştırın.

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