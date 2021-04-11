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İftar saatleri! İl il imsakiye... İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri

Diyanet, 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesi paylaştı. İşte, il il 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...

İftar saatleri! İl il imsakiye... İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri
 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana  yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı internet  sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye  paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra  Nur İşlek, her yıl ramazanın başlamasından yaklaşık 10 gün önce  imsakiyeleri internet sitelerinde yayımladıklarını, e-posta ile kendilerine  ulaşan vatandaşlara ise bilgileri daha erken verdiklerini söyledi.  İnternet sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını  ifade eden İşlek, "8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini,  bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her  gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın  koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz." diye konuştu.
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