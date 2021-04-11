İftar saatleri! İl il imsakiye... İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, her yıl ramazanın başlamasından yaklaşık 10 gün önce imsakiyeleri internet sitelerinde yayımladıklarını, e-posta ile kendilerine ulaşan vatandaşlara ise bilgileri daha erken verdiklerini söyledi. İnternet sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını ifade eden İşlek, "8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini, bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz." diye konuştu.