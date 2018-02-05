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İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 0:58 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 0:58

Suriye'de savaş uçakları, Türkiye sınırındaki İdlib'de hastane ve camileri vurdu.


İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "İdlib içine haftalardır süren yoğun hava saldırıları (dün) gece  Maaretinuman'da bir hastane ve kent merkezindeki üç camiyi hedef aldı" dedi.
 
Yusuf, saldırıların sivillerin psikolojisini bozmayı amaçladığına  dikkati çekerek, "Oysa hastaneler ve ibadethaneler, dokunulmazlığı en yüksek  yerler olmalı" diye konuştu.
 
Saldırıya ilişkin AA'ya bilgi veren, muhaliflerin kurduğu Suriye  Geçici Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Firas Cundi de gece saatlerinde sivillerin  tedavi gördüğü Maaretinuman merkez hastanesi ve çevresine savaş uçaklarının 7  saldırı düzenlediğini belirtti. Cundi, "Rus savaş uçaklarının düzenlediği  saldırıda can kaybı yaşanmadı, çok sayıda yaralı var. Hastane hizmet dışı kaldı."  dedi.
 
Bu arada, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in farklı noktalarına  yönelik yoğun hava ve füze saldırıları sivil savunma ekiplerinin tespit ve yardım  çalışmalarını zorlaştırdığı için bölgeden bilgi akışı yavaşladı.

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