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İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı!

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 14:38

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermedi.


Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına’ yönelik ihbarlarla başlayan süreç tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermedi.
 

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