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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"

AA |  26 Haziran 2020 Cuma - 22:55 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 22:55

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;   Hakkari Kavaklı bölgesinde,  İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca  müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla  birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."  ifadelerine yer verildi.
 

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