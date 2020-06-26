Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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- İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"
AA | 26 Haziran 2020 Cuma - 22:55 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 22:55