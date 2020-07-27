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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:45 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 11:10

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor.


 Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldı.
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldı.
 
 
Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.
 
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
 
 

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Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyon
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