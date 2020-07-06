İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 94'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, bir teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının da 94'e yükseldiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, bir teröristin daha teslim olduğunu ve ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 94'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi.