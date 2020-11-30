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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12 bin 671 kişiye ceza kesildi...

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 8:07 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 8:07

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.


İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)  mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri  çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.
 Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğunun vurgulandığı  açıklamada, "Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli  işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671  kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri  kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
 
İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi: "Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve  mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara  uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü  şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha  hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır,  fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz."
 
  
 
 
 
 

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