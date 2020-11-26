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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu

26 Kasım 2020 Perşembe - 9:07 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 9:10

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirildi.
 
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi" denildi.
 

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İçişleri Bakanlığı PKK terörist
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