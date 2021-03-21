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İçişleri Bakanı Soylu'dan KADES paylaşımı!

21 Mart 2021 Pazar - 12:16 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 12:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarının; dünyada 13, Avrupa'da 7, Türkiye'de ise 3,8 kişi olduğunu açıkladı.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3,8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak" dedi.
 
Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren Kadın Destek Uygulaması (KADES) verilerine yer verildi. Buna göre; bugüne kadar mobil uygulamayı 1 milyon 661 bin 198 kişi indirdi ve 98 bin 639 kişi ihbarda bulundu.
 
 

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Süleyman Soylu KADES içişleri
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