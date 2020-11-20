İçişleri açıkladı! 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
20 Kasım 2020 Cuma - 9:45 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:47
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.