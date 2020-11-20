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İçişleri açıkladı! 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

20 Kasım 2020 Cuma - 9:45 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:47

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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