İçişleri açıkladı! 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt 'te etkisiz hale getirilen PKK 'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir" denildi.