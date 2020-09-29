29 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.122 0.12 EURO 9,1590 0.60
USD 7,8440 0.55 ALTIN 474,740 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri açıkladı! 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

29 Eylül 2020 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 11:04

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir" denildi.
 

ETİKETLER

İçişleri Yıldırım-11 Operasyonu terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.