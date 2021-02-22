ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz

İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz

İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi Instagram hesabında paylaştı. Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.

Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses, genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşayan Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken selfie çekildi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.