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İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz
İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi Instagram hesabında paylaştı. Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.
Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses, genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşayan Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken selfie çekildi.
Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses, genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşayan Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken selfie çekildi.