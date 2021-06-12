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İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 14:23 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 14:23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede,  ikili ilişkiler, bölgesel meseleler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya,  Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
 
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD  Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak  konular görüşüldü.
 
Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan  Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik  iş birliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini  ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması  gerektiği hususunda mutabık kalındı.
 

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