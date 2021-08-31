İBB yurt başvurusu 2021! İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, İBB yurt fiyatları ne kadar?

İBB yurt başvuru detayları sorgulanmaya başlandı. YKS sonuçlarına göre İstanbul üniversite kazanan öğrenciler yurt araştırmalarını hızlandırdı. KYK yurtları dışında öğrencilerin merak ettiği yurtlardan biri de İBB’ye ait yurtlar oldu. İBB yurt başvuruları başladı. Peki, İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, İBB yurt fiyatları ne kadar?

YKS sonuçları açıklandı, yurt araştırmaları arttı. İstanbul’u kazanan öğrenciler yurt araştırırken İBB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB yurt fiyatları ne kadar?

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İBB yurtlar için yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden başvuruları kabul edecek.

İBB’nin yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede; üniversite seçme/yerleştirme sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

İBB yurt fiyatları ne kadar?

Öğrenciler, İBB yurtlarında 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında aylık 600 TL’ye konaklayabilecek.

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.