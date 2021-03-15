İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ile ilgili detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine eğitim desteği kapsamında verdiği burs son günlerde binlerce öğrencinin araştırdığı konuların başında geliyor. Binlerce öğrenci 'İBB burs 2. taksiti ne zaman yatacak?' sorusunu araştırıyor. Peki, İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB burs 2. taksiti ödeme tarihi belli oldu mu? İşte İBB bursu ile ilgili detaylar...

İBB tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs son günlerde internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır burs hizmeti vererek bir çok öğrencinin eğitim ine destek veriyor. Binlerce öğrenci 2. taksitin ne zaman yatırlacağını merak ediyor. Peki, İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB burs 2. taksiti ödeme tarihi belli oldu mu? İşte İBB bursu ile ilgili detaylar...

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen İBB bursundan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ödemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak İBB bursu 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL olan bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödenmiş. Üçüncü taksit ise 2020 Mayıs ayında yatırılmıştı.