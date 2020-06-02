İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlar için “askıda fatura” uygulaması getirmişti. Faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahipleri İBB askıda fatura uygulamasını araştırıyor. Son olarak İBB askıda fatura uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Peki, İBB Askıda Fatura Uygulaması nasıl çalışır? Kimler askıya fatura bırakabilir? İBB askıda fatura sorgulama nasıl yapılır? İşte İBB Askıda Fatura Uygulaması ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen ihtiyaç sahibi aileler için uygulamaya konulan İBB Askıda Fatura Uygulaması büyük ilgi görüyor. Faturalarını ödeme noktasında sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan uygulama için internetten başvuru yapılabiliyor. Peki, İBB Askıda Fatura Uygulaması nasıl çalışır? Kimler askıya fatura bırakabilir? İBB askıda fatura sorgulama nasıl yapılır? İşte İBB Askıda Fatura Uygulaması ile ilgili merak edilenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ’da, ihtiyaç sahipleri ile yardım yapmak isteyenleri buluşturan İBB Askıda Uygulaması geçimini sağlamakta zorluk yaşayanların yardımına yetişiyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelerin faturaları ödenebiliyor. Fatura ödeme talebinde bulunmak isteyenler İBB'nin internet sitesine giriş yaparak karşısına çıkan ‘askıda fatura' uygulamasına tıklayarak faturalarının ödenmesi için başvuru yapabiliyor. İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ 'a ait su ve doğalgaz faturaları Askıda Fatura Uygulaması ile ödenebiliyor.

Fatura ödeyerek ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak isteyenler de aynı sistem üzerinden ödeme yapabiliyor. Ayrıca İBB binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek de veriyor.

İBB'DEN ASKIDA FATURA UYGULAMASI İÇİN UYARI!

İBB askıda fatura uygulaması ve yardım başvurusu için İBB'nin sitesinden açıklama yapıldı. İBB Askıda Fatura Uygulaması bir süreliğine bakıma alındı. Sosyal yardım başvurularının da artık alınamayacağı duyuruldu. İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Buraya askıda fatura bırakan ihtiyaç sahipleri, hane içi kişi başı geliri 775 TL ve altı olduğunu sosinc.ibb.gov.tr adresine online başvuru esnasında beyan eden vatandaşlarımız olup, bu rakamın üzerinde geliri olanların askıya fatura bırakmaları mümkün değildir. Yeni ihtiyaç sahiplerinin listeye girmesi nedeniyle, aşamalı olarak yeni faturalar da sisteme eklenmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yardımlara yalnızca aracılık yapmakta olup, doğrudan yardıma muhtaç kişinin faturasını ilgili kurumuna ödemektesiniz. Ödemeleri kabul eden kurumun veya ödemeye aracılık eden kurumun işlemlerinde zaman zaman aksamalar olabileceğinden, yarım kalan ödeme işlemlerinizi tekrarlamanızı öneriyoruz."

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ailelere destek olabiliyor.