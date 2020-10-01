Hyundai i20'nin "N" serisi İzmit'ten gelecek

Hyundai’nin N departmanı şimdi de yeni i20'ye dokundu. B segmenti modellerinden yeni i20 üzerinde çalışmalarını tamamlayan departman "N Line" versiyonunu tanıttı. i20 N Line daha sportif deneyim için yüksek performanslı N serisinden ilham alıyor.

Ekim'de geliyor



Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni i20’nin yeni bir versiyonu olan N Line, bir donanım seviyesinden farklı olarak üretiliyor. Yeni i20 N Line’ın dış tasarımının sportifliği, performansı yansıtırken aynı zamanda Hyundai’nin "Sensuous Sportiness" tasarım kimliği uygulanmakta. N Line için özel olarak üretilen ön tampon, daha sportif bir his için siyah plastik parçalar ve geniş hava girişleriyle desteklenmiş. Otomobilin motor sporlarından geldiği N Line logoları haricinde, gri renkli marşpiyeler, siyah zeminli stop lambaları, siyah tavan rengi opsiyonu, çift çıkışlı son susturucu ve i20 N Line’a özgü difüzörlü arka tamponla da anlaşılıyor. Yeni tasarım 17 inçlik jantlar da eklenmiş.





Artırılmış beygir gücü



Hyundai, Yeni i20 N Line’da iki motor seçeneği sunuyor. Otomobildeki 84 PS'lik 1.2 litrelik MPI giriş seviyesi motora ek olarak, dileyenler 100 PS veya 120 PS'lik 1.0 litrelik T-GDI motoru da seçebilecek. 1.0 litrelik T GDI versiyon, gelişmiş bir sürüş deneyimi için süspansiyon, motor tepkisi ve egzoz sesi açısından da fark yaratıyor. Daha fazla yakıt verimliliği sağlayan 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine de sahip olan bu seçenek, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla satışa sunulacak. Ayrıca, yine yakıt tüketimini düşüren Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) da Yeni i20’nin seçenekleri arasında yer alıyor. Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında Şubat ayında üretime başlaması planlanan otomobil, Avrupa’yla beraber eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak.