02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6430 0.54
USD 8,1680 0.76 ALTIN 456,070 1.13 BIST 1430 0.25 EURO 9,6400 0.51 USD 8,1690 0.78 ALTIN 456,070 1.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hyundai'den yeni pick up gelecek!

02 Nisan 2021 Cuma - 17:48 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 17:48

Hyundai, sportif kullanıma önem veren kullanıcılar için yepyeni bir model geliştiriyor.


Hyundai, yeni Santa Cruz modelinin ilk tasarımlarını tanıttı. Dünya prömiyeri 15 Nisan’da, online bir lansmanla gerçekleştirilecek otomobilin, genellikle maceraperest kullanıcıların ilgi alanına girmesi bekleniyor. Ayrıca Santa Cruz, tamemen farklı bir araç kategorisi sunarak hem SUV hem Crossover hem de Pick-up segmentlerinde yeni bir araç olacak.
ABD'de üretilecek

Otomobilin şehir içi ve arazi kullanımlarında da yüksek bir manevra kabiliyeti bulunuyor. Dört kişilik oturma kapasiteli ve kapalı kabinli otomobil, macera odaklı kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda güçlü ve verimli motorlarıyla da off road zeminlerde üstün bir performans sergileyebiliyor.

 
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Santa Cruz, bu yaz Alabama, Montgomery'deki Hyundai fabrikasında üretilecek.
 

ETİKETLER

Hyundai Hyundai yeni model Hyundai Santa Cruz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.