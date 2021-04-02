Hyundai'den yeni pick up gelecek!

Hyundai, yeni Santa Cruz modelinin ilk tasarımlarını tanıttı. Dünya prömiyeri 15 Nisan’da, online bir lansmanla gerçekleştirilecek otomobilin, genellikle maceraperest kullanıcıların ilgi alanına girmesi bekleniyor. Ayrıca Santa Cruz, tamemen farklı bir araç kategorisi sunarak hem SUV hem Crossover hem de Pick-up segmentlerinde yeni bir araç olacak.

ABD'de üretilecek



Otomobilin şehir içi ve arazi kullanımlarında da yüksek bir manevra kabiliyeti bulunuyor. Dört kişilik oturma kapasiteli ve kapalı kabinli otomobil, macera odaklı kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda güçlü ve verimli motorlarıyla da off road zeminlerde üstün bir performans sergileyebiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Santa Cruz, bu yaz Alabama, Montgomery'deki Hyundai fabrikasında üretilecek.