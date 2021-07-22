22 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1170 0.16
USD 8,5550 -0.04 ALTIN 496,700 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Husumetli aileler arasında 'kız alıp- verme' kavgası: 9 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 1:00 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 1:00

Tokat'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıp- verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.


Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç soy isimli aileler arasında daha önceden kız alıp- verme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7'si Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Tokat Turhal kız alıp- verme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.